video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الفائزة بنوبل للسلام 2018: أمير الكويت وعدنى بدعمه فى عملى الإنسانى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:57 م
الفائزة بنوبل للسلام 2018: أمير الكويت وعدنى بدعمه فى عملى الإنسانى الشيخ صباح الأحمد يستقبل نادية مراد
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أشادت نادیة مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018، الیوم الأربعاء بالدور الكبیر الذى یقوم به أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى مجال العمل الإنسانى داعیة إلى الاستفادة من دعم وخبرات ونصائحه فى هذا الصدد .

وقالت نادية مراد، خلال اللقاء الذى عقد عقب استقبال أمير الكويت لها بمناسبة زیارتها إلى الكويت، إن مؤتمر الكویت الدولى لإعادة إعمار العراق الذى استضافته البلاد فى الفترة من 12 إلى 14 فبرایر2018 شكل عامل فرحة وفخر لجمیع العراقیین إذ أنه "كیف لدولة مثل الكویت تعرضت للغزو من العراق وتصبح أول دولة تدعم إعادة إعماره بعد الحرب" مضیفة أنه "یتوجب على كل العراقیین من السیاسیین والمدنیین وكذلك ضحایا الحرب أن یفتخروا بمثل هذا الشيء ونحن نحتاج إلى دعم ونصائحكم".

وقال أمیر الكويت، لم أكن أتمنى أن تفكرى بكل هذه الأشیاء التى تؤلمك وتؤلمنا وأعرف أن ما تعرضى له لیس سهلا وتحملتى العذاب والألأم كثیرة لكن علیك أن تفكرى فى المستقبل فهو أفضل بإذن الله والحمد لله العراق الآن فى حالة استقرار أكثر مما مضى.

وعقب اللقاء صرحت مراد بأن زیارتها إلى الكویت استهدفت الاطلاع عن كثب على العمل الإنسانى الكبیر الذى یقوم به أمیر الكويت. مبینة أنها تحتاج إلى نصائح الشيخ صباح الأحمد ودعم دولة الكویت خاصة وأن رسالتها كضحیة إیزیدیة من العراق "إنسانیة".

وأوضحت أن عملها بعد تحریر (سنجار) وتحریر الضحایا وإزالة الألغام بمساعدة من الحكومة الفرنسیة ووزارة الخارجیة الأمریكیة یستهدف الحشد لإعادة إعمارها باعتبارها أكثر مناطق العراق تعرضت للایذاء ودمار البنى التحتیة من قبل ما یسمى تنظیم الدولة الإسلامیة (داعش).

وأفادت بأن عدد الإیزیدیین یبلغ 350 ألف نسمة یعیشون فى المخیمات ولم یعودوا إلى دیارھم لعدم توافر الخدمات الإنسانیة فى سنجار وهذا عملنا الیوم.

وأضافت أن رسالة أمير الكويت لى أن أنسى الماضى وأن أركز على المستقبل وأنه سیكون داعما لى ولعملى الإنسانى وهذا ما كنا نحتاج إلیه وكلنا نفتخر به كقائد إنسانى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط الخفيف إلى 250 ألف برميل يوميا فى 5 سنوات

وزير التجارة: الكويت ثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر بـ1.7 مليار دولار 2017

وزير التجارة والصناعة الكويتى: لدينا النية والإرادة لزيادة استثماراتنا فى مصر

محمد جاسم الصقر: الاقتصاد المصرى بدأ فى جنى ثمار قرارات الاصلاح الاقتصادى

وزيرا التجارة والصناعة المصرى والكويتى يفتتحان المعرض المصاحب لملتقى التعاون

الكويت

الشيخ صباح الاحمد

امير الكويت

نادية مراد

العمل الانسانى




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة