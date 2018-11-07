الفائزة بنوبل للسلام 2018: أمير الكويت وعدنى بدعمه فى عملى الإنسانى

كتب مصطفى عنبر

أشادت نادیة مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018، الیوم الأربعاء بالدور الكبیر الذى یقوم به أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى مجال العمل الإنسانى داعیة إلى الاستفادة من دعم وخبرات ونصائحه فى هذا الصدد .

وقالت نادية مراد، خلال اللقاء الذى عقد عقب استقبال أمير الكويت لها بمناسبة زیارتها إلى الكويت، إن مؤتمر الكویت الدولى لإعادة إعمار العراق الذى استضافته البلاد فى الفترة من 12 إلى 14 فبرایر2018 شكل عامل فرحة وفخر لجمیع العراقیین إذ أنه "كیف لدولة مثل الكویت تعرضت للغزو من العراق وتصبح أول دولة تدعم إعادة إعماره بعد الحرب" مضیفة أنه "یتوجب على كل العراقیین من السیاسیین والمدنیین وكذلك ضحایا الحرب أن یفتخروا بمثل هذا الشيء ونحن نحتاج إلى دعم ونصائحكم".

وقال أمیر الكويت، لم أكن أتمنى أن تفكرى بكل هذه الأشیاء التى تؤلمك وتؤلمنا وأعرف أن ما تعرضى له لیس سهلا وتحملتى العذاب والألأم كثیرة لكن علیك أن تفكرى فى المستقبل فهو أفضل بإذن الله والحمد لله العراق الآن فى حالة استقرار أكثر مما مضى.

وعقب اللقاء صرحت مراد بأن زیارتها إلى الكویت استهدفت الاطلاع عن كثب على العمل الإنسانى الكبیر الذى یقوم به أمیر الكويت. مبینة أنها تحتاج إلى نصائح الشيخ صباح الأحمد ودعم دولة الكویت خاصة وأن رسالتها كضحیة إیزیدیة من العراق "إنسانیة".

وأوضحت أن عملها بعد تحریر (سنجار) وتحریر الضحایا وإزالة الألغام بمساعدة من الحكومة الفرنسیة ووزارة الخارجیة الأمریكیة یستهدف الحشد لإعادة إعمارها باعتبارها أكثر مناطق العراق تعرضت للایذاء ودمار البنى التحتیة من قبل ما یسمى تنظیم الدولة الإسلامیة (داعش).

وأفادت بأن عدد الإیزیدیین یبلغ 350 ألف نسمة یعیشون فى المخیمات ولم یعودوا إلى دیارھم لعدم توافر الخدمات الإنسانیة فى سنجار وهذا عملنا الیوم.

وأضافت أن رسالة أمير الكويت لى أن أنسى الماضى وأن أركز على المستقبل وأنه سیكون داعما لى ولعملى الإنسانى وهذا ما كنا نحتاج إلیه وكلنا نفتخر به كقائد إنسانى.