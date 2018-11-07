العربية للطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع الأياتا

كتب أحمد حمادة

وقعت المنظمة العربية للطيران المدنى، مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة مع الاتحاد الدولى للنقل الجوي الأياتا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد النبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، وألكسندر دي جونياك الرئيس المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، على هامش أعمال الجمعية العامة الواحدة والخمسين للاتحاد.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء، عن سعادتهما بالجلسات المثمرة لتبادل الرؤى والخبرات وطرح القضايا التى تخص مستقبل قطاع الطيران.

حضر اللقاء محمد البكرى نائب رئيس "الإياتا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومحمد لطفي المدير الإقليمي للمنظمة بالقاهرة.