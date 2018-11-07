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العاهل المغربى يقترح آلية للحوار والتعاون مع الجزائر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:34 ص
العاهل المغربى يقترح آلية للحوار والتعاون مع الجزائر العاهل المغربى الملك محمد السادس
(رويترز)
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دعا العاهل المغربى الملك محمد السادس أمس الثلاثاء إلى آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر.

وقال العاهل المغربى فى خطاب إلى الشعب المغربى بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء السلمية التى نظمها العاهل الراحل الحسن الثانى لاسترجاع أقاليم الصحراء من الاستعمار الإسبانى "بكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التى تعيق تطور العلاقات بين البلدين".

ويمثل النزاع بشأن الصحراء الغربية أحد أكبر المعوقات التى تواجه العلاقات المغربية الجزائرية إذ تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التى تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.

وقال العاهل المغربى إن المغرب "منفتح على الاقتراحات والمبادرات التى قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التى تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".

وأضاف "مصالح شعوبنا هى فى الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا".

وتابع العاهل المغربى قائلا "يشهد الله أننى طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية".

وقال مصدر حكومى رفيع طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن آلية الحوار التى اقترحها العاهل المغربى ستكون لها ثلاثة أهداف هى "طرح القضايا الثنائية العالقة على الطاولة بشفافية ومسؤولية والتعاون الثنائى بين البلدين فى المشاريع الممكنة بالإضافة إلى كيفية التنسيق حول بعض القضايا الكبرى المطروحة كمشاكل الإرهاب والهجرة".

وبعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء فى عام 1975 لاسترجاع الأقاليم الصحراوية بجنوب البلاد من الاستعمار الإسبانى تأسست جبهة البوليساريو وحملت السلاح فى وجه المغرب مطالبة بانفصال الإقليم الغنى بالثروة السمكية والفوسفات.

وتدعم الجزائر الجبهة مما أدى إلى اضطراب العلاقات بين البلدين كما أدى حادث تفجير فندق بمراكش فى عام 1994 وتحميل السلطات المغربية المسؤولية فيه للجزائر إلى إغلاق الحدود نهائيا بين البلدين.

وطالما دعا العاهل المغربى إلى فتح الحدود لكن الجزائر تقول إن مشاكل الهجرة غير المشروعة والمخدرات تدعوها للإبقاء على إغلاقها.

 


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