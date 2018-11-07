"الطاقة المتجددة" تختبر 7810 أجهزة منزلية للتأكد من كفاءة استهلاك الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، أن معامل اختبارات الأجهزة المنزلية بالهيئة أجرت 7810 اختبار لـ6 أنواع من الأجهزة المنزلية الأكثر استخداماً قبل طرحها للسوق، وذلك للتأكد من كفاءة استهلاك الكهرباء بهذه الأجهزة و مطابقتها للمواصفات العالمية.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة حصلت على اعتماد الجودة من المجلس الوطنى للإعتماد ، لافتاً إلى أنه تم اختبار 1600 تكيف هواء و 400 سخان كهرباء و 60 سخان شمسى 3500 ثلاجة و 50 غسالة أطباق و 2200 غسالة ملابس.

و أشار المصدر إلى أن هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة تحرص على خروج نتائج الاختبارات من المعامل الخاصة بها بشكل دقيق وفى مصلحة المستهلك فى المقام الأول.