الصحة تعلن إنهاء تطوير 3 بنوك دم بدار السلام والعباسية والعجوزة فى يناير

كتب ــ وليد عبد السلام

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوفير الدعم الفني والمالى لتطوير جميع مراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية مع تطوير خدماتها، خاصة أنها ستحصل على مبالغ مالية كبيرة من قرض البنك الدولى فى الفترة المقبلة.

وأضافت وزيرة الصحة خلال الجولة التفقدية التي قامت بها اليوم الأربعاء، بالمركز القومي لخدمات نقل الدم بالعباسية، أنه يوجد مشروع جديد لتجميع البلازما، مشيرة إلى أن جميع مشتقات الدم يتم استيرادها من الخارج.

وأوضحت أنه خلال يناير المقبل سيتم الانتهاء من تطوير 3 بنوك للدم فى دار السلام والعباسية والعجوزة، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد دخول صناعة مشتقات الدم في مصر.