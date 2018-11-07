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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:45 م
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السلطات التركية تعتقل 14 جنديا وموظفا حاليين وسابقين فى الجيش

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:25 م
السلطات التركية تعتقل 14 جنديا وموظفا حاليين وسابقين فى الجيش اردوغان ارشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات التركية ، اليوم الأربعاء ، القبض على 14 جنديا وموظفا حاليين وسابقين في الجيش من أصل 17 صدرت بحقهم أوامر اعتقال رسمية للاشتباه في انتمائهم إلى جماعة فتح الله جولن التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

وصدرت حملة الاعتقالات الجديدة ، وفقا لقناة الحرة الأمريكية بأمر من مكتب الادعاء العام في مدينة مانيسا ، وشملت 11 ولاية بينها اسطنبول وإزمير وهاتاي وديار بكر.

وتتهم السلطات التركية جماعة جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في الـ15 من يوليو 2016.

 


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