السعودية و نافانتيا الإسبانية تطلقان مشروع سامى نافانتيا للصناعات البحرية

كتب وكالات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI والشركة الإسبانية نافانتيا للصناعات البحرية عن تدشين مشروعهما المشترك، تحت اسم ‏(‏SAMI Navantia Naval Industries‏)‏، وذلك على إثر الاتفاقية التى وقعها الطرفان فى أبريل الماضى لتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع "أفانتى 2200" معزَّزة بنظام إدارة القتال لصالح وزارة الدفاع السعودية، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التى قام بها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الإسبانية.

وأجريت فى الرياض أمس الثلاثاء، بحسب "واس"، مراسم توقيع المشروع المشترك وإطلاقه رسمياً من قبل معالى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة نافانتيا الأسبانية غونزالو ألكازار ، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وسيعمل المشروع المشترك بشكلٍ رئيسى توطين صناعة جميع ما يتعلق بأنظمة القتال البحرية من إدارة المشروعات، وتركيب وربط أنظمة القتال وفحصها، وهندسة النظم وتصميمها، وتطوير العتاد والبرمجيات وفحصها، وتطوير أنظمة المحاكاة، بالإضافة إلى تركيب ودمج الأنظمة القتالية على متن آخر سفينة فى المشروع الإسباني، وكذلك الدعم اللوجستى وبرامج التدريب.

ويتوقع أن يسهم المشروع الجديد فى دعم جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية الرامية إلى توطين 50% من الإنفاق العسكرى ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توطين جميع الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن، بما فى ذلك تركيبها على السفن ودمجها.

ويأتى تدشين هذا المشروع تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان سمو ولى العهد توطين 50% من الإنفاق العسكرى بحلول العام 2030م. كما سيسهم بشكل كبير فى تعزيز جاهزية القوات المسلحة لدى المملكة العربية السعودية، إلى جانب خلق فرص عمل وتدريب للشباب السعودي، بما يرفع مساهمة المواطنين السعوديين فى الصناعة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة نافانتيا غونزالو ألكازار: " نعتز جداً بثقة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان فى شركة نافانتيا، ونؤكد التزامنا بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية والمملكة العربية السعودية لدعم احتياجاتها فى مجالى الأمن الوطنى والتطوير التقني".

وسيتم تدشين السفينتين الرابعة والخامسة فى المملكة العربية السعودية وفقاً للمشروع المشترك التى وافقت عليه الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نافانتيا.

وفيما يتعلق بتصميم السفن الخمس من طراز"أفانتى 2200"، فيتم تطويره ليتناسب مع متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، لتقدّم أداءً عالى الجودة بما فى ذلك صلاحية إبحار ممتازة وعمر افتراضى أطول وقدرة عالية على العمل فى درجات الحرارة المرتفعة فى المنطقة، وجميعها ضمن حد التكلفة الأمثل لدورة حياة السفن.