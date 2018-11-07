الساحل والمطرية وحدائق القبة يرفعون شعار "معا ضد الإشغالات"

كتب سيد الخلفاوى

قاد الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق وادارة الإشغالات والبيئه والمحلات وفرع الهيئة والمتابعة الميدانية، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات.

كما شن رئيس حي المطرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى والأرصفة بشارع الحرية وميدان المسلة ومتابعة اعمال التطوير بشارع الأربعين ومتابعة رفع كفاءة النظافة بشارع نور المحمدى والمسألة.

وقاد رئيس حي حدائق القبة حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق وادارة الإشغالات والبيئة والمحلات وفرع الهيئة والمتابعة الميدانية للقضاء على بؤر الباعة الجائلين.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعدم تواجد إشغال للطريق فى شوارع القاهرة وشن حملات مكبرة يومية علي مدار الـ 24 ساعة.