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الدولار يتراجع مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:57 ص
الدولار يتراجع مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكى الدولار الأمريكى
رويترز
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تراجع الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترلينى فى الوقت الذى يتفاعل فيه المتعاملون مع فوز الحزب الديمقراطى بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكى مما يمكنه من وقف برامج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وممارسة تدقيق رقابى على إدارته.

ويقول المحللون إن تمخض الانتخابات عن انقسام الكونجرس يمكن أن يلحق ضررا مؤقتا بالدولار إذ من المرجح أن يُنظر إلى سيطرة الحزب الديمقراطى على مجلس النواب على أنها رفض للرئيس دونالد ترامب ولسياسات عززت نمو الشركات.

وخسر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.28% إلى 96.04. وتفوق الدولار الأمريكى على معظم منافسيه الرئيسيين هذا العام مستفيدا من قوة الاقتصاد المحلى وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.15% إلى 1.1443 دولار، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 1.1473 دولار. وصعدت العملة الموحدة نحو 1.1% عن أدنى مستوى بلغته هذا العام 1.1301 دولار المسجل فى 15 أغسطس.

وخسر الدولار 0.19% مقابل الين ليسجل 113.21 ين. وفى وقت سابق من الجلسة ارتفع الين إلى 112.95. ولم يسجل الدولار الاسترالي تغيرا يذكر عند 0.7245 دولار أمريكى.

وصعد الاسترليني 0.13% إلى 1.3116 دولار، لكنه يظل دون أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع بقليل البالغ 1.3142 دولار. وتراجع الاسترلينى إلى 1.3023 دولار أمس الثلاثاء قبل أن يمحو خسائره فى تعاملات متقلبة بفضل تنامى آمال تحقيق تقدم فى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

تراجع الدولار امام العملات العالميه..الا فى مصر

😎😣

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