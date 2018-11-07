video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية توجه قافلة طبية لسجنى أسيوط العمومى ودمنهور للكشف عن فيروس سى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:30 ص
الداخلية توجه قافلة طبية لسجنى أسيوط العمومى ودمنهور للكشف عن فيروس سى قافلة طبية بسجن أسيوط العمومى
كتب :محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
إضافة تعليق
نظم  قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة قافلة طبية إلى سجنى" أسيوط العمومى – دمنهور للنساء " لسحب عينات من النزلاء، كإجراء وقائى ضمن مبادرة الحملة القومية للكشف المبكر عن " فيروس سى " بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة . 
 
     
جاء ذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس الجمهورية - للقضاء على فيروس "سى" ، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان ،والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصة الرعاية الصحية، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين .
 
 
يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم السجن لمتهمين بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية"

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المؤبد لعامل و10 سنوات لربة منزل لقتلهما الزوج

محكمة تركية تقضى بسجن مشرع معارض بتهم تتعلق بالإرهاب

قطاع السجون

نزلاء السجون

فيروس سي

سجن دمنهور

سجن اسيوط




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة