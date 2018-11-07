الداخلية توجه قافلة طبية لسجنى أسيوط العمومى ودمنهور للكشف عن فيروس سى

كتب :محمود عبد الراضي _دينا الحسيني

نظم قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة قافلة طبية إلى سجنى" أسيوط العمومى – دمنهور للنساء " لسحب عينات من النزلاء، كإجراء وقائى ضمن مبادرة الحملة القومية للكشف المبكر عن " فيروس سى " بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة .

جاء ذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس الجمهورية - للقضاء على فيروس "سى" ، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان ،والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصة الرعاية الصحية، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين .

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.