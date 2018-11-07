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الداخلية: انفجار اسطوانة بوتاجاز بمحلين بالمحلة وانهيار جزئي دون إصابات

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:44 م
الداخلية: انفجار اسطوانة بوتاجاز بمحلين بالمحلة وانهيار جزئي دون إصابات انفجار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بسماع صوت إنفجار بمحلين بشارع الثورة بمنطقة السبع بنات بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وعلى الفور إنتقلت القيادت الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ ، وبالفحص تبين حدوث إنفجار بمحل "بقالة ومأكولات" بالطابق الأرضى بمنزل مشيد من طابقين بذات المنطقة، ملك "رفعت.أ.ط" وعُثر بداخله على 4 إسطوانات غاز "3 كبيرة الحجم، وواحدة صغيرة"، وحدوث تلفيات بواجهة المحل وسقوط الجدار الفاصل بينه والمحل المجاور له "مكتبة ولعب أطفال" مالك "منى.ع" وحدوث تلفيات بمحتوياته "دون حدوث إصابات"، ورجح الفحص المبدئى أن سبب الإنفجار نتيجة لتسرب الغاز من إحدى الإسطوانات.

وبسؤال مالكى المحلين، لم يعللا سبب ذلك، ولم يتهما أحد بالتسبب فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل الواقعة .

 

 


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