الحكومة تستعرض مؤشرات متابعة أداء الاقتصاد بالربع الأول من العام المالى

كتب هند مختار

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقرير مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادى، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، حيث أفادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن معدل النمو الاقتصادى بلغ خلال هذه الفترة نحو 5.3%، وقد حققت قطاعات: الغاز، والاتصالات، والتشييد والبناء وقناة السويس، والغاز والاتصالات أعلى نسبة مساهمة فى هذا النمو المتحقق.

معدل النمو يصل إلى 5.3%.. وانخفاض التضخم إلى 14% وارتفاع قيمة الصادرات بنحو 13.2%

كما أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة إلى أن مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادى، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، كشفت انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 14% خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 33.4% خلال نظيرتها من العام الماضى 2017/2018، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 13.2%.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه التقرير من مؤشرات إيجابية، بما يعكس جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن مؤشرات المتابعة الإيجابية محليًا، تعززها تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، التى تشير إلى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.