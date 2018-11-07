الحكومة التشيكية تصوت الأسبوع المقبل على اقتراح بالانسحاب من اتفاقية الهجرة

براغ (أ ش أ)

صرح متحدث باسم حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، وهو عضو صغير فى الائتلاف الحاكم، بأن الحكومة التشيكية ستصوت الأسبوع المقبل على اقتراح بالانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالهجرة.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه كان قد تم الموافقة على الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة فى يوليو الماضى من قبل جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، باستثناء الولايات المتحدة التى انسحبت العام الماضى.

ومن المقرر توقيع الاتفاقية الشهر المقبل فى المغرب.