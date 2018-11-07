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الحكم على قاتل شقيقه وابن شقيقته فى أطفيح 5 ديسمبر المقبل

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:37 م
الحكم على قاتل شقيقه وابن شقيقته فى أطفيح 5 ديسمبر المقبل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، جلسة 5 ديسمبر المقبل، للحكم على المتهم " كمال.ع"، لاتهامه بقتل شقيقه وابن شقيقته في أطفيح .

 

 عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

 

وأسندت النيابة للمتهم «كمال. ع»، تهمة قتل شقيقه«عرفة. ع»، وابن شقيقته «يوسف. ن» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد عاقدًا العزم على قتلهم فأطلق صوبهم عدة أعيرة أحدثت إصابات أودت بحياتهم مستخدمًا سلاحًا ناريًا بندقية آلية، إذ توجه إليهم فى البيت الذى أيقن تواجدهم فيه.

 

واتهمت النيابة المتهم تهمة الشروع فى قتل كل من «عابدين. ع» والطفلين «شهاب الدين. ع» و«طارق. م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد كما اتهمته بإحراز سلاح نارى دون ترخيص.

 


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