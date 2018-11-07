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الحرف اليدوية: انتهاء المرحلة التحضيرية للوحدة الإنتاجية للسجاد بأبوتيج

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:52 م
الحرف اليدوية: انتهاء المرحلة التحضيرية للوحدة الإنتاجية للسجاد بأبوتيج الحرف اليدوية
كتبت منى ضياء
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أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، عن انتهاء المرحلة الأولى والتحضيرية للوحدة الإنتاجية للسجاد بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وكانت غرفة صناعة الحرف اليدوية قد انتهت فى يناير الماضى من الخطوات التنفيذية الأولى للمشروع.

 

وقال مسعد عمران رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، إن تكلفة المشروع تبلغ 2.8 مليون جنيها، وتشمل تدريب وتأهيل 150 فتاة لمدة عامين، ويعد المشروع نتاج تعاون مشترك بين الغرفة وبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف "عمران"، فى بيان للغرفة اليوم، أنه تم تنظيم زيارة إلى المشروع يوم الاثنين بحضور شركاء الغرفة فى المشروع، بالإضافة إلى مدير المشروعات بغرفة الحرف اليدوية، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو تيج، مشيرا إلى أنه يجرى خلال الـ 6 أشهر الحاليين الانتهاء من المرحلة الإنتاجية الثانية.

 

ومن ناحية أخرى قال ممدوح الشربينى مدير المشروعات بغرفة الحرف اليدوية، أن المتدربات تحصل على مكافآت شهرية لتحفيزهم على التدريب تصل لـ 250 جنيها فى المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ومدتها 6 شهور تحصل المتدربات على 350 جنيها كل شهر، والمرحلة الإنتاجية المتقدمة ومدتها 6 أشهر أيضا تحصل المتدربات على 500 جنيه كل شهر، فيما يشمل المشروع آليات ترويج المنتجات وتسويقها عن طريق الغرفة والمجلس التصدرى للحرف اليدوية.

 

الجدير بالذكر، أن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل، وهى تجهيز 3 أماكن لتدريب الفتيات، والمرحلة الثانية هى تدريب ابتدائى على كيفية قراءة التصميمات داخل المشروع وكيفية استخدام النول، والمرحلة الثالثة وهى قدرة المتدرب على العمل وإنتاج منتج جيد، ويأتى المشروع تماشيًا مع خطة الدولة 2030 لتنمية المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل للسيدات والفتيات والمساهمة فى التطوير الاقتصادى داخل المجتمع المصرى.


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