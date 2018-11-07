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الجانب العرفانى عند الصوفى بديع الزمان النورسى فى رسالة ماجستير للباحثة ميادة الصغير

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:42 م
الجانب العرفانى عند الصوفى بديع الزمان النورسى فى رسالة ماجستير للباحثة ميادة الصغير مناقشة الرسالة
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حصلت الباحثة ميادة محمد الصغير، على درجة الماجستير من جامعة الزقازيق   بتقدير ممتاز، فى رسالة تناولت دراسة تحليلية للجانب العرفانى عند العالم سعيد النورسى صاحب لقب "بديع الزمان". 
 
 الرسالة  التى حملت عنوان "الجانب العرفاني عند سعيد النورسي" في معهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق  تحت إشراف كل من أ.د. هدى محمود درويش العميد الأسبق لمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية وأ.د. محمد عبد الرحيم البيومي عميد كلية أصول الدين، فيما ناقش الرسالة كل من أ.د. صابر عبده أبا زيد أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف من جامعة جنوب الوادي والعميد السابق لكلية الدراسات الأدبية بأكاديمية كينج مربوط، وأ. د. محمد شحاتة إبراهيم رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين..
 
وسعيد النورسي هو مفكر وعالم مبدع كانت له إسهامات في الفكر الإسلامي الأصيل والمعاصر، والتي بدأ المختصون في الفكر والبحوث الإسلامية في الشرق والغرب يعترفون بتميزها ونفاستها في مجال الإصلاح عموما، الفكري أو السياسي والاجتماعي على حدِّ السواء. ومع ذلك بقي هذا الرجل شخصية غير معروفة بالقدر الذي تستحقه خاصة في الوطن العربي بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة..
 
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سعيد النورسى

بديع الزمان

التصوف

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