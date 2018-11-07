video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الثلاثاء..ندوة بمسجد النور بالعباسية تدعم منظومة القيم بشرح أخلاق الرسول

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:00 ص
الثلاثاء..ندوة بمسجد النور بالعباسية تدعم منظومة القيم بشرح أخلاق الرسول وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام فى ملف تجديد الخطاب الدينى ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى تنقل القناة الثقافية فى بث مباشر يوم الثلاثاء القادم، عقب صلاة الظهر فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف برنامج ندوة للرأى فى ثوبها الجديد تحت عنوان: الجوانب الإنسانية فى السنة النبوية ، من مسجد النور بالعباسية.

 

وتوجه الأوقاف سلسلة من اللقاءات والحملات الأخلاقية لدعم منظومة القيم، حيث تقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى تحت عنوان : “ سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) نبى الرحمة “بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة عقب صلاة المغرب يوم السبت المقبل.

 

وتنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادمة تحت عنوان: "نبى الرحمة  (صلى الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الأوقاف تدعم نقابة القراء بـ 100 ألف جنيه

وزير الأوقاف يشار ك فى اجتماع "دينية البرلمان" لمناقشة قانون هيئة الأوقاف

وزير الأوقاف يقرر تعيين سيد محروس أمينا عاما لاتحاد الأوقاف العربية

وزير الأوقاف: منتدى شباب العالم ينقل الصورة الحضارية لمصر وحرصها على السلام

وزير الأوقاف: الوزارة تهتم بتطبيق نظرية المسجد الجامع فى مختلف المحافظات

وزارة الأوقاف

حملة نبي الرحمة

حملة رسول الانسانية




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة