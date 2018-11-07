الثلاثاء..ندوة بمسجد النور بالعباسية تدعم منظومة القيم بشرح أخلاق الرسول

فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام فى ملف تجديد الخطاب الدينى ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى تنقل القناة الثقافية فى بث مباشر يوم الثلاثاء القادم، عقب صلاة الظهر فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف برنامج ندوة للرأى فى ثوبها الجديد تحت عنوان: الجوانب الإنسانية فى السنة النبوية ، من مسجد النور بالعباسية.

وتوجه الأوقاف سلسلة من اللقاءات والحملات الأخلاقية لدعم منظومة القيم، حيث تقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى تحت عنوان : “ سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) نبى الرحمة “بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة عقب صلاة المغرب يوم السبت المقبل.

وتنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادمة تحت عنوان: "نبى الرحمة (صلى الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه".