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برعاية الرئيس السيسي..

التفاصيل الكاملة والمواعيد لمسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى" بالأقصر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:35 م
التفاصيل الكاملة والمواعيد لمسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى" بالأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت نعمة حجاج حسانى مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، عن قيام المعهد القومى للإدارة بتنظيم مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى"، والتى تهدف إلى تكوين جهاز ادارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويحقق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، والمسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، المراكز والمدن والأحياء والقرى والكليات، وتتضمن شروط التقدم للجائزة أن تكون مؤسسة حكومية مصرية، وأن تكون ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

 

أما جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وتضم منافذ تقديم الخدمات الجماهيرية "مكاتب البريد- السنترالات – مكاتب الشهر العقارى والتوثيق – المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن"، وشروط التقدم للجائزة تتطلب أن تكون الوحدة منوطة بتقديم خدمة حكومية، وأن تقدم الوحدة خدماتها مباشرة للمواطنين أو المستثمرين، وأن لا يقل عدد العاملين بالوحدة عن 3 أفراد، وأن تكون الوحدة ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

 

أما عن مراحل تنفيذ جائزتى المؤسسة الحكومية والوحدة الخدمية، يتم تلقى الترشيحات من 1 نوفمبر الجارى حتى 15 ديسمبر المقبل ومراجعة توافق المتقدمين للشروط، ثم يتم دعوة الجهات التى تنطبق عليها الشروط لحضور دورات توعية وتدريب على معايير التقييم وكيفية تطبيقها داخل المؤسسة، ثم تأتى مرحلة الدورات التدريبية بدءًا من 1 ديسمبر المقبل حتى 31 مارس المقبل.

 

وهناك جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية وتتطلب أن يكون الموقع على wwwgov.eg، وأن تكون اللغة العربية هى اللغة الرئيسية للموقع، وأن تكون الجهة حكومية، وتتضمن مراحل التنفيذ، مرحلة تلقى الترشيحات من 1 نوفمبر الجارى حتى 31 ديسمبر المقبل، ومرحلة الدورات التدريبية من 1 يناير المقبل حتى 28 فراير المقبل.

 

أما شروط جائزة القيادات المتميزة، رئيس قطاع – رئيس إدارة مركزية ويكون المتقدم معين فى الوظيفة "القيادية/ الإشرافية" وقد أمضى عامًا على الأقل فى الوظيفة، " مدير عام – مدير الإدارة "بتكليف / قرار داخلى" يشترط شغل الوظيفة لمدة سنتين على الأقل - بالنسبة لـ "رئيس قطاع – رئيس إدارة مركزية" الحصول على 6 دورات من الدورات الآتية، و"مدير عام – مدير إدارة" 4 دورات تدريبية على الأقل من الدورات الآتية - الدورات "إدارة الجودة – الإدارة الاستراتيجية – قادة التغيير – صنع القرار – إدارة المشروعات – القيادة الفعالة – بناء فرق العمل – تقييم الأداء – مهارات التواصل – الحوكمة ومدونة السلوك"، ومرحلة تلقى الترشيحات تبدأ من 1 نوفمبر الجارى حتى 31 ديسمبر المقبل، ومرحلة التقييم من 15 يناير المقبل حتى 31 مارس المقبل.

 

أما جائزة الابتكار والابداع، تشترط أن يكون المتقدم من جهة حكومية، وأن تكون اللغة العربية هى اللغة الرئيسية للبحث، والبحث أو الفكرة تم تطبيقها الفعل وأدت إلى حل مشكلة أو تخفيض وتبسيط فى مراحل الإجراءات أو تخفيض فى التكلفة، ومرحلة تلقى الترشيحات لهذه الجائزة، تبدأ من 1 نوفمبر الجارى حتى 31 مارس المقبل.

 


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