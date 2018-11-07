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افتتاح مؤتمر المعهد القومى للأورام بحضور رئيس اتحاد الجامعات العربية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:34 م
افتتاح مؤتمر المعهد القومى للأورام بحضور رئيس اتحاد الجامعات العربية جانب من المؤتمر
كتبت- أمل علام
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افتتح مساء اليوم بالقاهرة المؤتمر السنوى للمعهد القومى للأورام، المنعقد فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجارى، برئاسة الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومى للأورام، وحضور الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية و الدكتور سلطان أبو عرابى الرئيس السابق لاتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،والدكتور محمد عزمى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ،والدكتور عبد الرحمن ذكرى وكيل المعهد ،وبحضور الإعلامية منى الشاذلى.

من جانبه قال الدكتور سلطان أبو عرابى الرئيس السابق لإتحاد الجامعات العربية، أن هناك تعاون قوى وخاصة بين المجلس العربى للدراسات العليا ،مضيفا أن مصر أم الدنيا وعند نجاحها تنجح الأمة العربية كلها.

من جانبها قالت الدكتورة هبة جمال سكرتير عام المؤتمر، نسعى لتحسين نوعية حياة المرضى بالمعهد هم وذويهم ، وهو يعتبر معهد تعليمى للأورام ، ونعمل على تبادل الخبرات ليس فقط على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم كله ، ونسعى لتوفير كل ما هو جديد من علاجات وتكنولوجيا فى المعهد.

من جانبه قال الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومى للأورام، أن المعهد يستقبل  250 ألف حالة أورام سنويا، و25 ألف حالة جديدة سنويا،ويجرى 4000 عملية جراحية سنويا،كما يستقبل مستشفى التجمع الأول لعلاج سرطان الثدى 45 ألف حالة سنويا .

 

 

  

 


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المعهد القومى للاورام

مؤتمر المعهد القومى للاورام

افتتاح مؤتمر معهد الاورام

السرطان

علاج السرطان




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