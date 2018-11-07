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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:07 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:36 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء مجلس الوزراء
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق- شرم الشيخ.

 السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق- شرم الشيخ

1

مجلس الوزراء يوافق على قرار تخصيص 6 أفدنه بأطفيح لإقامة مخر سيل

2

الرئيس السيسى يؤكد دعمه وترحيبه لاستضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى

3

وزير التموين يفتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة للبطاقات اعتبارا من السبت

4

وزيرة الصحة: فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

5

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

6

رويترز: وزير إسرائيلى يروج من عُمان لمشروع للسكة الحديد مع دول الخليج

7

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

8

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة غدا والصغرى بالعاصمة 18 درجة

9

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مؤجلات الأهلى فى الدورى 10 نوفمبر

 

10

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السيسى

مجلس الوزراء

وزير التموين

وزيرة الصحة




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