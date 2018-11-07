اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق- شرم الشيخ.
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق- شرم الشيخ
مجلس الوزراء يوافق على قرار تخصيص 6 أفدنه بأطفيح لإقامة مخر سيل
الرئيس السيسى يؤكد دعمه وترحيبه لاستضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى
وزير التموين يفتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة للبطاقات اعتبارا من السبت
وزيرة الصحة: فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون
رويترز: وزير إسرائيلى يروج من عُمان لمشروع للسكة الحديد مع دول الخليج
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة غدا والصغرى بالعاصمة 18 درجة
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مؤجلات الأهلى فى الدورى 10 نوفمبر
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