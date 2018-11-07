استعجال التحريات فى اتهام عاطلين بحيازة 13 قطعة حشيش بالقاهرة

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، تحريات المباحث، فى واقعة اتهام عاطلين بحيازة 13 قطعة حشيش، و178 شريط ترمادول.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين بترويج المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الأول، تفيد بقيام المتهمين "طه.م" و"محمد. ك"، بترويج المواد المخدرة على الشباب، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبهم وبحوزتهم " 13 قطعة حشيش، 178 شريط ترمادول المخدر، 24 كيس استروكس، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.