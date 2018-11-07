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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر إعادة تأهيل منزل مسنة وعلاجها

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:37 ص
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر إعادة تأهيل منزل مسنة وعلاجها السيدة المسنه ومحرر اليوم السابع
سوهاج – عمرو خلف
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كلف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة لبحث حالة السيدة " حميدة" 83 عاما والتى تعيش بنجع الحامدية التابع لمركز ومدينة ساقلتة، واتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المساعدات اللازمة لهم وذلك فى استجابة سريعة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان " صور وفيديو.. مسنة تعيش فى عشة طين بمفردها بالقرب من جبل سوهاج".

 

 وأكد الأنصارى حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الحالات الإنسانية، بالتوازى مع توجهات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى تهدف إلى بناء الفرد والمجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا ووفقا لما أقره الدستور المصرى، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث تعيش السيدة "حميدة " بمفردها وتعانى مرض الزهايمر وتوفى عنها زوجها، وابنها الوحيد منذ زمن وتعانى ظروف معيشية وصحية صعبة رغم أنها تتقاضى معاشا 323 جنيها.

 

 وأكد محافظ سوهاج، على مديرية التضامن الاجتماع ببحث حالة المواطنة "حميدة"، والتواصل مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لإعادة تأهيل منزلها، وبناء غرفة مناسبة لها للمعيشة وتوفير الأثاث والمستلزمات المنزلية اللازمة لها، وكلف الوحدة المحلية ببحث توصيل المياه والكهرباء لها، على أن تقوم مديرية الصحة بتوقيع الكشف الطبى عليها وإجراء الفحوصات الإشاعات الطبية، للاطمئنان على حالتها الصحية، وعلاجها على نفقة الدولة.


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