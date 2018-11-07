استجابة لـ"اليوم السابع".. إصلاح مشكلة الصرف الصحى بمحيط الحسين

كتب سيد الخلفاوى

استجابة لما نشره اليوم السابع، بعنوان "صور.. مياه الصرف الصحى تغرق الشوارع بمحيط مسجد الحسين"، وجه المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بسرعة حل المشكلة ومعالجة السبب الرئيسى لظهور مياه الصرف الصحى بمحيط المشهد الحسينى.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، لليوم السابع، أنه حرصا على المظهر الحضارى للمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين، والتى تعد إحدى أشهر المناطق السياحية بالقاهرة، فقد تم إصلاح الغرف الداخلية لبعض المنازل رغم أن الشركة نطاق عملها يرتبط بالشوارع فقط وليس المنازل، ولكن تم التحرك وتسليك الغرف الداخلية فى إطار المسؤولية المجتمعية.

وطالب رئيس الشركة المواطنين بالحرص على الصيانة المستمرة لغرف التفتيش الداخلية لمنازلهم، حرصا على عدم انسدادها، وكذلك حسن استخدام الصرف الصحى وعدم إلقاء أى مخلفات تؤدى إلى إغلاق الشبكة أو المواسير الداخلية.

وارسلت شركة الصرف الصحى بالقاهرة صور توضح الأعمال التى تمت بمحيط مسجد الحسين، والتى توضح الدفع بفرقة طوارئ لمعالجة مشكلة الصرف بالمنطقة.