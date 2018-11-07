video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

احتدام الخلاف الدبلوماسى بين سول وطوكيو بشأن قضية عمال السخرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:50 م
احتدام الخلاف الدبلوماسى بين سول وطوكيو بشأن قضية عمال السخرة وزير خارجية اليابان تارو كونو
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

احتدم الجدل الدبلوماسى بين كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع حيث احتجت طوكيو بعنف ضد الحكم القضائى الذى أصدرته المحكمة العليا فى سول مؤخرا بشأن تعويض كوريين جنوبيين أجبرتهم شركة يابانية على العمل لمصلحتها كعمال سخرة إبان حكم اليابان الاستعمارى لشبه الجزيرة الكورية فى تسعينيات القرن الماضى.

وبدأ الجانبان فى تبادل الاتهامات بشكل علنى أمس الأول عندما وجه وزير خارجية اليابان تارو كونو الدعوة إلى كوريا الجنوبية لتسوية هذه القضية، محملا حكومتها المسؤولية على تشجيع مواطنيها لرفع دعاوى مشابهة برغم أن الخلافات حول القضية حُلت بشكل نهائى بموجب اتفاقية وقعها الجانبان فى الماضى حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتنص اتفاقية 1965 التى أبرمتها كوريا الجنوبية مع اليابان على تسوية الخلافات بين الجانبين فيما يتصل بحقوق الملكية والدعاوى اللاحقة والتعاون الاقتصادى إبان حقبة الاستعمار اليابانى الوحشى لشبه الجزيرة الكورية خلال الفترة 1910 -1945.

وأظهر الخلاف الدبلوماسى بين الجانبين اعتراف محكمة عليا فى سول مؤخرا بالحق الشرعى لأربعة مواطنين كوريين جنوبيين للمطالبة بتعويضات مالية من شركة منتجات الفولاذ اليابانية "نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال" التى أقدمت على تشغيلهم كعمال سخرة خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، وهى دعوة أقامها المذكورون قبل 14 عاما مضت.

وتعليقا على ذلك..أعربت الحكومة الكورية عن احترامها لقرار المحكمة متعهدة فى الوقت نفسه ببذل الجهد لإدارة ملف العلاقات مع اليابان وتوفيقها فى مسارها الطبيعى، وهو موقف أدانه "كونو" واعتبره خرقا لروح الاتفاق من طرف سول خلف غطاء الحكم القضائي.

وأبدى المسؤولون الجنوبيون امتعاضا من رد فعل اليابان على قرار المحكمة، وهو موقف نقله جو هيون نائب وزير خارجية سول لدى لقائه مؤخرا السفير اليابانى المعتمد لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجاميني.

ونشرت وزارة الشؤون الخارجية فى سول، بيانا، فى ساعة متأخرة من الليل اتهمت عبره اليابان بتسييس قرار المحكمة بشكل مفرط، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصريحات المسؤولين اليابانيين لإثارتها مشاعر الغضب العام بكوريا الجنوبية، والتى تنم عن تجاهل تام لأسباب المشكلة الأساسية المصاحبة لقرار المحكمة.

كما أعربت الوزارة عن استغرابها الشديد للحساسية المفرطة التى قوبل بها القرار القضائى الصادر عن محكمة مستقلة فى دولة ديمقراطية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية تحصل على إعفاء من أمريكا بشأن استيراد النفط الإيرانى

رئيس كوريا الجنوبية : زيارة كيم إلى سول قد تتأجل لارتباطها بقمته الثانية مع ترامب

لقاءان مرتقبان لرئيس كوريا الجنوبية مع نظيره الروسى ونائب ترامب

سول

طوكيو

كوريا الجنوبيه

الخلاف بين سول وطوكيو

قضيه عمال السخره




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة