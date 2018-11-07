اجتماع عربى لبحث سبل منع ومكافحة الجريمة والإرهاب

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بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمى للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016- 2021) اليوم الأربعاء، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بحضور ممثلى وزارات العدل والداخلية والصحة فى الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة للجامعة العربية.

يأتى اجتماع هذه اللجنة فى سياق دورى لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة فى إطار البرنامج الإقليمى لهذا العام 2018، وكذلك لوضع آلية وجدول زمنى لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال السنة القادمة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والتى تمثل أهمية قصوى فى الوقت الراهن وخاصة فى مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.