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إنفوجراف.. تعرف على ركائز برنامج الإصلاح المالى للدولة المصرية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:35 م
إنفوجراف.. تعرف على ركائز برنامج الإصلاح المالى للدولة المصرية الحكومة المصرية
كتب محمد عبد العظيم
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تواصل الدولة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى شهد نجاحا فاق توقعات الخبراء، وشهد تطبيق العديد من الإجراءات، وفى هذا الإطار يستعرض الإنفوجراف ركائز برنامج الإصلاح المالى للدولة المصرية، الذى أعدته صفحة "رؤية 2030".

وتشمل أبرز ركائز برنامج الإصلاح المالى، توفير الاحتياجات التمويلية من خلال تنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بالإضافة إلى استكمال عملية تحسين إدارة المالية العامة، والعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وتطوير كفاءة المنظومة الضريبية

ويهدف برنامج الإصلاح إلى تراجع نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث سجل نسبة العجز الكلى 9.8 % فى عام 12017/2018، ومن المستهدف أن تسجيل 6.3 % فى عام 2020.

 

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