إنطلاق حملة القومى للسكان لاستخراج الأوراق الثبوتية بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت فى مجلس مدينة نخل بوسط سيناء صباح اليوم الأربعاء ، حملة استخراج الأوراق الثبوتية للأهالى والتى ينفذها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ووزارة الصحة والداخلية ، ومصلحة الأحوال المدنية واللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة.

وقالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء ل اليوم السابع، إن الحملة تستهدف مساعدة الأهالى أبناء مدينة وقرى مركز نخل فى وسط سيناء استكمال أوراقهم الثبوتية من شهادات سواقط القيد، و وتوثيق عقود الزواج .

وأوضحت أن لجنة متكاملة من كافة جهات الاختصاص بدأت استقبال الأهالى ، وتقوم اللجنة بانهاء إجراءات كل جهة حكومية ، لحين انهاء كافة متطلبات كل مستند.

وأشارت إلى أن الخدمة مجانية تقدمها الدولة لأهالى وسط سيناء فى إطار مساعدة المواطنين فى انهاء اجراءات استخراج أوراقهم المطلوبة .

وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل ، انه تم تجهيز قاعة موسعة لاستقبال الاهالى فى مقر محلس مدينة نخل ، وتم مسبقا التنبيه على الاهالى فى القرى والتجمعات بضرورة استفادتهم من وجود اللجنة وسرعة انهاء اجراءات استخراج الأوراق الخاص بهم .