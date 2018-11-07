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إنطلاق حملة القومى للسكان لاستخراج الأوراق الثبوتية بوسط سيناء

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:27 ص
إنطلاق حملة القومى للسكان لاستخراج الأوراق الثبوتية بوسط سيناء استخراج أوراق الثبوتية بوسط سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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انطلقت فى مجلس مدينة نخل بوسط سيناء صباح اليوم الأربعاء ، حملة استخراج الأوراق الثبوتية للأهالى والتى ينفذها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ووزارة الصحة والداخلية ، ومصلحة الأحوال المدنية واللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة.
 
وقالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء ل اليوم السابع، إن الحملة تستهدف مساعدة الأهالى أبناء مدينة وقرى مركز نخل فى وسط سيناء استكمال أوراقهم الثبوتية من شهادات سواقط القيد، و وتوثيق عقود الزواج  .
 
وأوضحت أن لجنة متكاملة من كافة جهات الاختصاص بدأت استقبال الأهالى ، وتقوم اللجنة بانهاء إجراءات كل جهة حكومية ، لحين انهاء كافة متطلبات كل مستند.
 
وأشارت إلى أن الخدمة مجانية تقدمها الدولة لأهالى وسط سيناء فى إطار مساعدة المواطنين فى انهاء اجراءات استخراج أوراقهم المطلوبة .
 
وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل ، انه تم تجهيز قاعة موسعة لاستقبال الاهالى فى مقر محلس مدينة نخل ، وتم مسبقا التنبيه على الاهالى فى القرى والتجمعات بضرورة استفادتهم من وجود اللجنة وسرعة انهاء اجراءات استخراج الأوراق الخاص بهم .
 

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