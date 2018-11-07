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إجراء قرعة أراضى "سهل الطينة" للشباب ببورسعيد السبت المقبل

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:11 م
إجراء قرعة أراضى "سهل الطينة" للشباب ببورسعيد السبت المقبل جانب من الاجتماع
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت محافظة بورسعيد، إجراء القرعة العلنية الخاصة لتوزيع مساحة 1740فدان للشباب بواقع 5فدان لكل شاب للاستزراع النباتي بمنطقة سهل الطينة السبت المقبل.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه مع اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف علي المشروع أن هذه الأراضي تعد واحدة من الهدايا التي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي منحها لشباب بورسعيد ومن قبلها مشروع مجمع الصناعات الصغيرة ووحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.

وقال محافظ بورسعيد، إن إدارة المحافظة تلقت 1998 طلب للحصول علي الأراضي تم استبعاد 381 لم تنطبق عليهم الشروط وبلغ عدد من انطبقت عليهم الشروط 1617متقدم وسوف تجري قرعة علنية لمن تنطبق عليهم الشروط يوم السبت المقبل.

وأضاف أن المحافظة من خلال مديرية الزراعة والتعاون الإنتاجي وشباب الخريجين ستقدم المعاونة للشباب الفائزين بالمشروع من خلال مراكز الإرشاد الزراعي بسهل الطينة لزراعة انسب المحاصيل التي تتوافق مع طبيعة التربة في المنطقة.

 

 


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