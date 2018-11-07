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أوقاف الأقصر تعتمد خطة احتفالات المولد النبوى الشريف بـ80 محاضرة فى المساجد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:00 ص
أوقاف الأقصر تعتمد خطة احتفالات المولد النبوى الشريف بـ80 محاضرة فى المساجد احتفالات المولد النبوى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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اعتمد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، خطة الاحتفالات التى أعدتها الدعوة بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وذلك فى إطار احتفال المديرية بالمولد النبوى الشريف.

وقال الشيخ إسلام محمد الأزهرى المتحدث الإعلامى للمديرية إن الخطة تأتى ضمن الحملة التعريفية العامة التى أطلقتها الوزارة والتى تحمل شعار ( حباً لحبيبك ) حيث تهدف إلى التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية فى الجناب المحمدى ومن أجل تعميق الصلة بين أفراد الأمة ونبيها، والاقتداء بأخلاقه ومنهجه القويم.

وأضاف الأزهرى أن المحاضرات يبلغ عددها ثمانين محاضرة ستعقد بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة على مدار شهر ربيع الأول.

 


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