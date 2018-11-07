أطفال بين 21 شخصا عثر عليهم في شاحنة تبريد بميناء بريطاني

رويترز

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) اليوم الأربعاء أن أطفالا لا تتعدى أعمارهم 12 عاما كانوا بين 21 شخصا عثر عليهم مكدسين داخل شاحنة تبريد محملة بمياه فوارة فى ميناء بريطانى.

وعثرت قوة الحدود على المجموعة، التى يعتقد أنها من فيتنام، فى ميناء نيو هيفين بجنوب انجلترا يوم الخميس وبينهم 15 طفلا.

وذكرت (بى.بى.سى) أن هناك تحقيقا جنائيا يجرى فى الأمر وأن اتهاما وجه لرجل من رومانيا، يعتقد أنه السائق، بالمساعدة على دخول بريطانيا بشكل غير مشروع.

ورحلَّت السلطات اثنين من الستة البالغين من البلاد، وأرسل الأربعة الباقون إلى مراكز لاحتجاز المهاجرين لحين تقييم حالاتهم. ولم يكن الأطفال بحاجة لعناية طبية ووضعوا تحت رعاية الخدمات الاجتماعية.