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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:24 م
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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7-11-2018

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:32 م
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7-11-2018 دولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، 17.79 جنيها للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85  جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.79جنيه للشراء

17.89جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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