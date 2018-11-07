أحمد المسلمانى يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة إعدادية بالغربية

تبرع الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية بقطعة أرض لبناء مدرسة إعدادية، وتقع أرض المدرسة الجديدة فى مقابل منزل المسلمانى بمسقط رأسه بمحافظة الغربية.

وقد عبر العديد من الأهالي عن فرحتهم الشديدة بإقامة (مدرسة كفر الدوار الإعدادية) والتي كانت حلماً كبيراً لأولياء الأمور، حيث لا توجد مدرسة إعدادية بالقرية ويتلقى طلاب الإعدادية تعليمهم في الفترة المسائية بالمدرسة الابتدائية أو فى المدارس الإعدادية بالقري المجاورة.

يذكر أن المسلماني قد أسس مؤسسة المسلماني الخيرية عام 2009 والتي عملت علي مدي سنوات في محالات العمل الخيري المختلفة، وقبل ثلاثة أعوام أطلقت المؤسسة مبادرتها الشهيرة (أكفل مدرسة) تحت رعاية العالم الكبير الدكتور فاروق الباز.