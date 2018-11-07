video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أحمد المسلمانى يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة إعدادية بالغربية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:48 م
أحمد المسلمانى يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة إعدادية بالغربية أحمد المسلمانى
إضافة تعليق

تبرع الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية بقطعة أرض لبناء مدرسة إعدادية، وتقع أرض المدرسة الجديدة فى مقابل منزل المسلمانى بمسقط رأسه بمحافظة الغربية.

 

وقد عبر العديد من الأهالي عن فرحتهم الشديدة بإقامة (مدرسة كفر الدوار الإعدادية) والتي كانت حلماً كبيراً لأولياء الأمور، حيث لا توجد مدرسة إعدادية بالقرية ويتلقى طلاب الإعدادية تعليمهم في الفترة المسائية بالمدرسة الابتدائية أو فى المدارس الإعدادية بالقري المجاورة.

 

يذكر أن المسلماني قد أسس مؤسسة المسلماني الخيرية عام 2009 والتي عملت علي مدي سنوات في محالات العمل الخيري المختلفة، وقبل ثلاثة أعوام أطلقت المؤسسة مبادرتها الشهيرة (أكفل مدرسة) تحت رعاية العالم الكبير الدكتور فاروق الباز.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد المسلمانى يقيم حفل استقبال بمناسبة تعيين متحدث الخارجية سفيرا فى كندا

المسلمانى: سيد قطب هو ملهم جماعات الاخوان والقاعدة والتيار الإسلامى الشيعى

"دريم" تحتفل بمرور 10 سنوات على برنامج المسلمانى "الطبعة الأولى"

المسلمانى

احمد المسلمانى




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة