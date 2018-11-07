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أبو الغيط يؤكد أهمية دور الموسيقى والفنون فى مواجهة تيارات التطرف والتشدد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:49 م
أبو الغيط يؤكد أهمية دور الموسيقى والفنون فى مواجهة تيارات التطرف والتشدد جانب من اللقاء
كتب مصطفى عنبر
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، وفدا من المجلس التنفيذى للمجمع العربى للموسيقى برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية.
 
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أعضاء وفد المجلس التنفيذى استعرضوا خلال اللقاء أهم الجهود التى يبذلها المجمع فى مجال تدعيم العمل والنشاط الموسيقى على المستوى العربى بأطيافه المختلفة وفى الحفاظ على التراث الموسيقى العربى وتعريف الأجيال الجديدة به، وذلك من خلال الكتب والدراسات المتخصصة التى تصدر عن المجمع، وأيضا عبر الفعاليات الموسيقية والأكاديمية التى يشارك فى تنظيمها فى مختلف الدول العربية.
 
وأوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام حرص على تأكيد ترحيبه بالعمل القيم الذي يقوم به المجمع العربى للموسيقى، خاصة فى مجال حفظ التراث الموسيقى العربى باعتباره جزءا من ذاكرة الأمة وواجهة لحضارتها وعنوانا لتحضرها، مشيرا إلى أهمية العمل على أن تشهد الفترة المقبلة تدعيم التعاون بين الجامعة العربية والمجمع من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة تسهم فى تعزيز دور الموسيقى فى حياة المجتمعات العربية وفى الارتقاء بالذوق العام وتدعيم قيم الاعتدال فى مواجهة الأفكار الظلامية والمتطرفة.
 
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الأمين العام ناقش أيضا فى هذا الإطار مع وفد المجمع إمكانية تنظيم حدث مشترك على هامش فعاليات الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يناير 2019، أخذا فى الاعتبار أن جامعة الدول العربية هى ضيف شرف هذه الدورة.
 

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