video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

580 شاب وفتاة يجرون مسحا لفيروس سى بمنتدى شباب العالم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:11 م
580 شاب وفتاة يجرون مسحا لفيروس سى بمنتدى شباب العالم جانب من الجولة التفقدية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

وزيرة الصحة العيادات الميدانية  قدمت خدمة طبية لـ390 من الشباب المشارك

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والعيادتين الطبيتين الميدانيتين،  المتواجدين  داخل قاعة المؤتمرات المقام بها منتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الحالي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة راجعت عدد من تم اجراء المسح لهم من الشباب المصريين المشارك فى المنتدى حيث تم مسح 580 شاب وفتاة، وراجعت دورة العمل بنقطة المسح ، وتأكدت من تسجيل كافة الشباب الذى تم اجراء مسح لهم على النظام الإلكترونى ضمن قاعدة بيانات المبادرة.
 
 
كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، العيادات الطبية داخل قاعة المؤتمرات، وأوضحت أنه تم تقديم الخدمة الطبية والكشف على 390 من الشباب الذى تردد على العيادات، مشيرة الى أنه تم تحويل 8 حالات الى مستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقى الخدمة الطبية الفائقة، موضحة أنها حالات كانت تعاني من ذبحة صدرية وكسور، وتشنجات، مؤكدة انه لايوجد إصابات او حالات مرضية خطرة بين الشباب.
 
 
وأشار "مجاهد" إلى أن العيادات تحتوي على فريق طبي على أعلى مستوي من مختلف التخصصات ، منها الطوارئ والإسعافات الأولية، والقلب، والباطنة، بالاضافة الى وجود عناية مركزة مجهزة. 
 
وفِي النهاية أثنت وزيرة الصحة والسكان، على المجهود المبذول من الفرق الطبية، والإسعاف لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لوفود شباب العالم المشارك في المنتدى.
 
WhatsApp Image 2018-11-06 at 2.59.04 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2018-11-06 at 2.59.04 PM (2)
 

 

WhatsApp Image 2018-11-06 at 2.59.04 PM (3)
 

 

WhatsApp Image 2018-11-06 at 2.59.04 PM
 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة: مصابو حادث المنيا فى تحسن مستمر وننتظر تعافيهم قريبًا

وزيرة الصحة: المصابين تحت إشراف طبى ورعاية صحية متكاملة

الصحة

منتدي شباب العالم

اخبار الصحة

فيروس سى

مبادرة فيروس سى




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة