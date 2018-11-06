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3 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبى على مرشحى دوائر زفتى وطامية والعريش

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:29 م
3 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبى على مرشحى دوائر زفتى وطامية والعريش المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم
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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة حتى يتمكن المرشحين على الثلاثة مقاعد الخالية بالانتخابات التكميلية لدوائر العريش بشمال سيناء، زفتى بالغربية، وطامية بالفيوم، من إجراء الكشف الطبى على الحالة البدنية والذهنية والكشف عن المواد المخدرة وإعداد التقرير الخاص بهم لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة فى طلبات الترشح.

 

وخاطبت الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الصحة لتحديد المستشفيات التى سيجرى فيها الكشف الطب واعداد التقرير الخاص بكل مرشح، وانتهت الصحة الى تحديد مستشفى العريش العام لاستقبال المرشحين عن دائرة "العريش بمحافظة شمال سيناء"، مستشفى زفتى العام لاستقبال المرشحين عن دائرة "زفتى بمحافظة الغربية"، ومستشفى طامية العام لاستقبال المرشحين عن دائرة "طامية بمحافظة الفيوم".

 

ويمر مرشح البرلمان الذى سيقوم بالكشف الطبى بـ 4 كشوفات طبية وهى الرمد والجراحة والباطنة والقلب والنفسية والعصبية والمخ والأعصاب ويتم عمل تحاليل طبية للكشف عن المخدرات والكحوليات وفيروس "سى".

 

من جانبه قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة وقعت خلال الفترة الماضية عدة بروتوكولات للتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمجالس المتخصصة، والمراكز البحثية بهدف تثقيف وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تشرف عليها الهيئة.

 

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بتنفيذ الدور المنوط بها فى توعية الناخبين بالمشاركة الفعالة سواء بالتصويت او بالترشح فى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا الى أن الديمقراطية لا تحقق الا بممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية بشكل فعال .

 

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض،قد أعلن أمس الأثنين عن الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بالدوائر الثالثة الخالية لوفاة نوابها، والتى حددت فيه موعد فتح باب الترشيح لمدة 8 أيام من يوم 10 وحتى 17 نوفمبر الجارى.

 

كما حددت الهيئة موعد إعلان كشف بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى من 18 وحتى 20 نوفمبر على أن تفصل المحكمة فى تلك الطعون المقدمة يوم 25 نوفمبر .

 

وتعلن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 نوفمبر وتحدد يوم 26 نوفمبر كأخر موعد للتنازلات عن الترشح بين المرشحين وبعضهم البعض، على أن يتم نشر التنازلات يوم 3 ديسمبر المقبل وبدء فترة الصمت الانتخابى بالنسبة للمصريين فى الخارج يوم 13 ديسمبر.

 

وحددت الهيئة أيام الاقتراع فى الدوائر الثلاث، يومى 14 و15 ديسمبر المقبل بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 19 و20 ديسمبر فى الداخل، وتعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر وفى حالة الإعادة فيكون الاقتراع يومى 11 و12 يناير المقبل فى الخارج، و16 و17 يناير فى الداخل وإعلان النتيجة يوم 21 يناير.


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