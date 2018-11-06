video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

1454 ملفا لتقنين حالات وضع اليد وسداد 494 مليون جنيه رسوم معاينة بالغربية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:04 م
1454 ملفا لتقنين حالات وضع اليد وسداد 494 مليون جنيه رسوم معاينة بالغربية تعدى على أراضى الدولة
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

كشف تقرير صادر عن محافظة الغربية، عن متابعة الإجراءات التنفيذية لتقنيين حالات وضع اليد على أملاك الدولة، وفقا للقانون 144 لسنة2017 حتى 5 نوفمبر الجارى.

حيث كشف التقرير أن الطلبات المسدد عنها رسم فحص بلغت 1454 طلبا وتم تسديد مبلغ 463 مليونا و231 ألفا و75 جنيها، وبلغ إجمالى الملفات التى فحصها والواردة من الوحدات المحلية 774 ملفا، منها 540 ملفا مُسدد عليها رسم معاينة، و234 ملفا لم يتم سداد رسم المعاينة، والملفات المرسلة للوحدات المحلية للمعاينة والتقييم 540 ملفا.

وبلغت إجمالى الملفات الواردة للمحافظة حتى الآن 167 ملفا منها 129 ملفا مقبول، و38 ملفا مرفوض، ومتبقى 371 ملفا، وبلغت قيمة رسم المعاينة 30 مليونا و975 ألفا و895 جنيها، وبلغ إجمالى رسوم الفحص والمعاينة 494206970 جنيها.

كما كشف التقرير لملفات الفحص المقبولة بمراكز المحافظة 774 ملفا منها 102 ملف بالمحلة الكبرى، و129 ملفا بطنطا، و176 ملفا ببسيون، و131 ملفا بالسنطة، و69 ملفا بزفتى، و106 ملفا بقطور، و49 ملفا بسمنود، و12 ملفا بكفر الزيات.

بينما بلغت ملفات المعاينة التى تم تسليمها للوحدات المحلية لإجراء المعاينة والتسعير 540 ملفا منها 62 ملفا بالمحلة، و108 ملفات بطنطا، و148 ملفا ببسيون، و86 ملفا بالسنطة، و52 ملفا بزفتى، و44 ملفا بقطور، و28 ملفا بسمنود، و12 ملفا بكفر الزيات.

بينما بلغت الملفات الواردة من الوحدات المحلية للبت النهائى، 176 ملفا، منها 33 ملفا بطنطا، و61 ملفا بالسنطة، و32 ملف بزفتى، و20 ملفا بقطور، و13 ملفا بسمنود، و8 ملفات بكفر الزيات.

وأرسل المهندس فتحى عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة فاكسات لجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لسرعة الانتهاء من ملفات المعاينة والتسعير حتى يتم البت النهائى فيها خلال الفترة القادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية : تقنيين أوضاع التوك توك على مستوى المحافظة بألوان مختلفة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

املاك الدوله

تقنيين اوضاع املاك الدوله




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة