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117665 مواطنا شاركوا فى مبادرة القضاء على فيروس سى بالإسكندرية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:36 م
117665 مواطنا شاركوا فى مبادرة القضاء على فيروس سى بالإسكندرية مبادرة فيروس سى
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن أن عدد 117665 مواطنا ترددوا خلال الثلاثة أيام الماضية فى الفترة 3-5 نوفمبر الجارى على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والأمراض غير سارية، وذلك على مستوى المحافظة.

 حيث بلغ عدد المترددين خلال الثلاثة أيام فى المنتزه 24427 مواطنا، وعدد المترددين فى شرق 28865 مواطنا، وعدد المترددين فى وسط 15113 مواطنا، وعدد المترددين فى غرب 15603 مواطنين، وعدد المترددين فى العجمى 11127 مواطنا، وعدد المترددين فى الجمرك 7442 مواطنا، وعدد المترددين فى العامرية 11132 مواطنا، وعدد المترددين فى مركز ومدينة برج العرب 3965 مواطنا.

من الجدير بالذكر أن العمل بالمبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية. ويشارك بالمبادرة 400 نقطة ثابتة و18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.


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