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وفاة 12 رضيعا لأسباب غير معروفة بمستشفى للطوارىء شمال أفغانستان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:32 ص
وفاة 12 رضيعا لأسباب غير معروفة بمستشفى للطوارىء شمال أفغانستان رضع ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت السلطات المحلية فى إقليم بانشير شمال أفغانستان وفاة ما لا يقل عن 12 طفلا حديثى الولادة لأسباب غير معروفة بمستشفى الطوارىء بالإقليم.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن مدير مستشفى بانشير للطوارئ الدكتور محمد أكبر تأكيده وفاة 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 يوما، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل للسبب الرئيسى للوفاة حتى الآن.

وأوضح أكبر أن الأطفال كانوا محتجزين بقسم الطوارىء بالمستشفى وحدثت حالات الوفاة أمس الأول فى الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ولم يتم حتى الآن التأكد من السبب والظروف التى أدت إلى الوفاة الغامضة لحديثى الولادة.

وفى الوقت نفسه، أعلن مسؤولو الإقليم البدء فى إجراء تحقيق للتوصل لأسباب حالات الوفاة الغامضة.

 


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