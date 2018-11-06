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وزير حقوق الإنسان اليمنى يدشن أعمال اللجنة المشتركة لمنع تجنيد الأطفال

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:05 م
وزير حقوق الإنسان اليمنى يدشن أعمال اللجنة المشتركة لمنع تجنيد الأطفال رئيس حكومة اليمن الدكتور معين عبد الملك
إيمان حنا
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دشن وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر، اليوم، الثلاثاء، أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة (اليونسيف) لمنع تجنيد الأطفال الذى أقره مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

واستعرض عسكر فى الاجتماع الذى حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهال الكمال، الجهود الذى تبذلها الحكومة اليمنية مع منظمة اليونسيف فى إعادة تفعيل العمل بالخطة الحكومية الأممية المشتركة الموقعة بين حكومة اليمن ومنظمة الامم المتحدة فى العام 2014م.

 

وحث وزير حقوق الإنسان أعضاء اللجنة الفنية المشتركة تحويل المفاهيم التى يتم مناقشتها إلى عمل وواقع ملموس لصالح الأطفال وإعادة ادماجهم فى المجتمع.

 

وأشار عسكر، إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال تشكل خطورة على حاضر اليمن ومستقبله، مؤكدا أن هذه الظاهرة إذا ما تم معالجتها ووضع الحلول لها ستكون لغمًا مؤقتًا وسيكون له آثار مترتبة على ارتفاع معدلات العنف فى المجتمع.

 

من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على ضرورة اتخاذ معالجات اجتماعية واسعة لهذه الظاهرة من حيث إيجاد المشاريع لأعمال كبيرة تستوعب هذه الفئة المنخرطين فى القوات المسلحة وإعادتهم إلى مسار العملية التعليمية.


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تجنيد الاطفال

حكومة اليمن

معين عبد الملك




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