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وزير الخارجية يصدر حركة تعيينات لعدد من قيادات الوزارة ومساعديه

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:37 م
وزير الخارجية يصدر حركة تعيينات لعدد من قيادات الوزارة ومساعديه وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ
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أصدر وزير الخارجية سامح شكرى قرارا باعتماد حركة تعيينات ضمت مساعدين جدد بوزارة الخارجية خلفا للسفراء الذين شملتهم حركة تعيينات بسفارات مصر بالخارج وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.
وتضمنت الحركة تعيين السفراء: أبو بكر حفنى مساعدا للوزير للشئون الأفريقية، وعمر أبو عيش للاقتصادية، وعمرو الحناوى للأمن، وحاتم تاج الدين للمراسم، ومصطفي القونى للبرلمانية، وهشام مرزوق مديرا للمؤتمرات الدولية، وياسر هاشم للقنصلية والهجرة والمصريين بالخارج، ووائل جاد لشئون السلكين الدبلوماسى والقنصلى، ومحمود طلعت للثقافية، وأسامة شلتوت مساعدا لشئون السودان، وصلاح الوسيمى مديرا لإدارة التخطيط السياسى، ووائل أبو المجد مديرا لإدارة البيئة والتنمية، والسفراء إيهاب فهمى مديرا لوحدة مكافحة الإرهاب.

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سامح شكرى

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