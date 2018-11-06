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هيئة الاستثمار تتفق مع نظيرتها الصينية على تشجيع الاستثمارات المتبادلة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:04 ص
هيئة الاستثمار تتفق مع نظيرتها الصينية على تشجيع الاستثمارات المتبادلة المستشار محمد عبد الوهاب خلال لقاء مع الوفد الصينى
كتب عبد الحليم سالم
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شارك وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات الدورة الأولي لمعرض الصين الدولي للواردات المنعقد في شنغهاي خلال الفترة من 5-10 نوفمبر والذي قام بافتتاحه الرئيس الصيني شي جي بينج والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
 
 
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جانب من الاجتماعات
 
وعقد المستشار محمد عبد الوهاب، لقاء مع  ليو دانكين، رئيس هيئة الاستثمار الصينية، حيث اتفقا التعاون بين الهيئتين المصرية والصينية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وجذب المزيد من الشركات الصينية الي مصر وخاصة في المشروعات القومية الكبرى على رأسها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك للاستفادة من الخبرات الصينية وخلق مزيد من فرص العمل.
 
وأشاد رئيس هيئة الاستثمار الصينية، بمناخ الاستثمار فى مصر، والذى يحفز الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات بها، وفى هذا الإطار، وجه المستشار محمد عبد الوهاب الدعوة لرئيس هيئة الاستثمار الصينية لزيارة مصر وعدد من رجال الأعمال الصينيين وعقد ورشة عمل مشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين، والاطلاع على فرص الاستثمار فى مصر، كما قام بتوجيه الدعوة لرئيس هيئة الاستثمار الصينية، للمشاركة في منتدى افريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل.
 
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المستشار محمد عبد الوهاب مع الوفد الصينى
 
والتقى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، بعدد من الشركات الصينية المهتمة بالتعاون مع مصر في مجال المنسوجات والصناعات التكنولوجية والطاقة، وذلك على هامش المعرض الذى يشارك في المعرض 80 دولة على مستوى العالم و37 شركة مصرية وتعد مصر ضيف شرف المعرض في دورته الاولى.
 

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هيئة الاستثمار محمد عبد الوهابالصين هيئة الاستثمار الصينيةمنتدى الكوميسا




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