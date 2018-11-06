نقيب البيطريين: عرض قانون حقوق الحيوان خلال أسبوعين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، إن مشروع قانون الرفق بالحيوان، من المنتظر أن يتم تقديمه لمجلس النواب، من خلال النائب اللواء تامر الشهاوى، خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك تمهيدا لمناقشته واقراره.

وأوضح العامرى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن القانون تم إعداده من خلال النقابة العامة للأطباء البيطريين، وجمعيات الرفق بالحيوان، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرا إلى أنه يتناول كل حقوق الحيوان بما فيهم حقوق الحيوانات العاملة، والتعامل مع الحيوانات بالرفق وفقا لتعاليم الدين، والاتفاقيات والمعاهدات العالمية الخاصة بهذا الشأن.