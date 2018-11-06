نقابة المهندسين بالقليوبية تختتم فعاليات استضافة حملة القضاء على فيروس سى

القليوبية - إبراهيم سالم

تختتم، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث والأخير لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس c والأمراض الغير سارية 2020، وإعلان مصر خالية منه، بمقر نقابة المهندسين بالقليوبية، بحضور المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، ونجوى العشيرى رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأه بالقليوبية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، أن النقابة استقبلت خلال الثلاث أيام ما يزيد عن 2000 مواطن ومواطنة لإجراء تحاليل فيروس سى والأمراض الغير سارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من هذا الفيروس اللعين.

وناشد "مجاهد"، المواطنين بسرعة التوجه إلى المقرات التى أعلنتها مديرية الصحة بالقليوبية وإجراء التحاليل قبل انتهاء المدة المحددة نهاية الشهر الجاري، للحصول على كافة العلاج بالمجان في حالة الإصابة.