نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..صور

كتب محمد عبد العظيم - تصوير حسين طلال

فى رسالة خاصة من أرض السلام وفى نقطة يحتضنها الجبل، جاء اختيار سيناء لإقامة النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، ليكون بمثابة رسالة خاصة للإنسانية، وهو النصب التذكارى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2018.

النصب يشمل قلوب تم نحتها من قبل 72 فنان من 72 دولة من مختلف دول العالم، جاءت فكرته ليضم 195 فنانا يمثلون 195 دولة في العالم يتحدوا على أرض مصر ليقوموا بنحت القلوب البشرية، ليعيدوا بفنهم إحياء الإنسانية التي طالما نتوق إليها، وجاءت فكرة النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، ليكون رمزا على أرض السلام شرم الشيخ، وهو ما أثار إعجاب المشاركين والمتابعين نظرا لفكرته المختلفة ورغبته فى إحياء الإنسانية.

وفى هذا الإطار أجرى "اليوم السابع" جولة مصورة داخل متحف الإنسانية من قلب الجبل بشرم الشيخ.

وكشف الزميل محمود سعد الدين مدير تحرير اليوم السابع ، خلال جولته المصورة ، تفاصيل النصب التذكارى بداية من اللوحة التى تؤكد أن هذا التصميم يهدف إلى إشراك العالم فى مهمة لإحياء الإنسانية التى فقدنها خلال السنوات الماضية من الأحداث الأليمة والحروب والإرهاب، ويستوحى التصميم فلسفته من قيم الإنسانية العليا من الحق والخير والجمال، ويهدف إلى إحياء ذكرى ضحايا العدوان على الإنسان.

وأوضح محمود سعد الدين، أن النصب التذكارى يمثل تمثيل لكيفية إبداع المشاركين فى تصميم القلوب من كافة دول العالم فى نحت القلوب، بحيث تكون مختلفة من فنان إلى أخر، من خلال أننا أمام فكرة واحدة وهى تصميم لقلب، ولكن كيف يختلف الإبداع فى تصميمه.

وأشار محمود سعد الدين إلى أن الهدف كان واحدا وهو "القلب البشرى"، وكل فنان من دولة مختلفة يعبر عن هذا القلب بثقافته وخلفيته، لتكتشف أن كل تصميم يختلف من دولة إلى اخرى من خلال مشاركة أكثر من 72 فنان.