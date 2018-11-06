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نجاة مسئول أمنى بمحافظة ميسان العراقية من محاولة اغتيال

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:20 ص
نجاة مسئول أمنى بمحافظة ميسان العراقية من محاولة اغتيال الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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قال مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، إن مدير أحد السجون فى محافظة ميسان نجا من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين.

وأوضح المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن مسلحين مجهولين استهدفوا مدير سجن العمارة إسماعيل الجابرى لدى مروره مستقلا سيارة فى شارع المدارس وسط محافظة ميسان، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أى خسائر بشرية، مؤكدا أن الجابرى لم يصب بأى أذى.

وأضاف المصدر الأمنى، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الهجوم، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة المسئولة عنه.

 


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