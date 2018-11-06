نتنياهو يوافق على مطالب ليبرمان بفرض عقوبة "الإعدام" على الفلسطينيين

كتب - محمود محيى

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، "كان" اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وافق على دفع الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يرتكبون عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.

وقالت هيئة البث، إن نتانياهو وافق على مشروع القانون بعد تهديد كتلة "إسرائيل بيتنا" التى يتزعمها وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان، إنه فى حال عدم القيام بذلك فأنها لن تصوت إلى صالح الائتلاف الحكومى فى الكنيست.

وأوضحت مصادر برلمانية رفيعة للإذاعة الإسرائيلية، إن هذه الإجراءات ستنجز فى فترة وجيزة.

وأضافت أن القانون سيعرض للنقاش والتصويت عليه فى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية فى غضون أسبوعين على أكثر تقدير ومن ثم سيحال إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن ليبرمان رحب بهذه التطورات قائلا إنه: "لن يهدأ له بال حتى تستكمل المهمة المتمثلة بسن قانون الإعدام على فلسطنيين".