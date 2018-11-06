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نائب وزير الشباب اللبنانى يشيد ببورسعيد والمنشآت الرياضية بها

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:41 م
نائب وزير الشباب اللبنانى يشيد ببورسعيد والمنشآت الرياضية بها زياد الخادم نائب وزير الشباب اللبنانى بمدينة بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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أشاد زياد الخادم، نائب وزير الشباب اللبناني بمدينة بورسعيد، وخاصة المنشآت الرياضية الموجودة بها مثل "المدينة الرياضية الجديدة"، وقال إنها مدينة ذات طابع أوروبي، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد تبادلا لزيارات الوفود الرياضية والثقافية من الشباب بين بور سعيد والمحافظات اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  لنائب الوزير اللبناني والوفد المرافق له بحضور الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحادين العربي والمصري للشركات والدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد،  والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة وأشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية في مصر.

وأكد "الغضبان"، أن الشباب في بؤرة اهتمام جميع المسئولين بدءا من القيادة السياسية والحكومة وأنهم يمثلون 60% من تعداد السكان في بورسعيد، ونحن حريصون علي تأهيل هذا القطاع العام ليكون قادرا علي تحمل مسئولية القيادة في المستقبل، مضيفًا أن بورسعيد مهيأة لاستقبال كافة البطولات الدولية القارية والعالمية في مختلف الألعاب، ورحب المحافظ بتفعيل النشاط الرياضي والثقافي بين بورسعيد والمحافظات اللبنانية وتبادل الزيارات بين شباب البلدين.


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