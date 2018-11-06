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نائب رئيس جامعة القناة يكرم الفائز بالمركز الثانى فى الملتقى الثقافى الأفريقى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:19 م
نائب رئيس جامعة القناة يكرم الفائز بالمركز الثانى فى الملتقى الثقافى الأفريقى جانب من التكريم
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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كرم الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أحمد حسن إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة وذلك لحصولة على المركز الثانى فى مجال الشعر فى الملتقى الثقافى الأفريقى "جسر التواصل بين الشعوب" والذى عقد بجامعة جنوب الوادى بالتعاون مع المجلس العربى للأنشطة الطلابية، وذلك دعما من الجامعة لطلابها على ممارسة النشاط والمشاركة فى اللقاءات القمية، وتحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس

وأشار رحمى إلى أن الملتقى عقد الوادى فى الفترة من 27 أكتوبر 2018 وحتى 1 نوفمبر 2018 تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب، بمشاركة جامعات مصرية وعربية وأفريقية بهدف التعرف على الثقافات الأفريقية المختلفة وأهمية حماية التراث والآثار والتاريخ واللغات والفن الشعبى الأفريقى وتعميق التسامح وتقبل الآخر بين الشباب.

وشارك وفد جامعة قناة السويس فى الملتقى بمسابقات أفضل كاتب، وأفضل روائى، وأفضل مطرب، وأفضل باحث بين الطلاب

وأشار أسامة مرسى رئيس نادى الأدب بجامعة قناة السويس أن فعاليات الملتقى الثقافى تضمنت أمسيات شعرية وحفلات غنائية، وحلقات نقاش نقدية وجولات سياحية بقنا والأقصر لزيارة أهم المعالم السياحية .

وشارك فى الملتقى أكثر من 90 باحث من الجامعات العربية والمصرية، ويذكر أن الطالب أحمد حسن إبراهيم حاصل على المركز الأول فى مجال الشعر على مستوى الجامعة ثلاث سنوات متواصلة، كما حصل على المركز الثانى فى مهرجان الأسر الطلابية الذى نظمته جامعتنا فى 2017 وحصل على المركز الأول فى مسابقة أمير الشعراء بجامعة بنها.

وحضر التكريم مروة عدلى مديرة إدارة النشاط الثقافى، وأسامة مرسى مدير النادى الثقافى، ووائل محروس منسق النشاط بالإدارة.

 

 


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