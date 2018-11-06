ميكانيكي وزوجته وشقيقه وراء سرقة خزينة من شقة عجوز بالطالبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف هوية المتهمين بسرقة خزينة تحتوى على نصف كيلو مشغولات ذهبية و11 ساعة يد ومبلغ 35 ألف جنيه من شقة عجوز بالطالبية، حيث تبين أن جارها استعان بزوجته وشقيقه لسرقة الخزينة لمروره بضائقة مالية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد تعرض عجوز تدعى " سعاد. أ " 72 سنة، ربة منزل لسرقة خزينة من شقتها تحتوى على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى وعدد من ساعات اليد.

وبانتقال العقيد محمد أمين مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، تبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، وذكرت مالكتها أنها كانت فى زيارة لابنتها المقيمة بشقة بذات العقار، وفور عودتها اكتشفت السرقة.

ومن خلال إجراء التحريات والمعاينة وفحص العقار تم العثور على الخزينة أعلى سطح العقار خالية من محتوياتها.

وكشفت التحريات أن ميكانيكى يقيم بشقة بالعقار وزوجته وشقيقه وراء ارتكاب الواقعة، حيث استعان المتهم بزوجته للاستيلاء على مفاتيح الشقة لسرقة الخزينة لمروره بضائقة مالية.

وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من ضبط المتهمين، وضبط بحوزتهم نصف كيلو من المشغولات الذهبية و11 ساعة يد ومبلغ 35 ألف جنيه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.