video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة هندية تحظر إقامة الصلوات الخمس فى أكرا شمال الهند

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:14 ص
منظمة هندية تحظر إقامة الصلوات الخمس فى أكرا شمال الهند الرئيس الهندى رام نات كوفيند
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

أعلنت المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية أمس الإثنين، حظر إقامة الصلوات الخمس فى تاج محل بمدينة أكرا شمال الهند.

 

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن المسئولين واعتبارا من مساء أمس، قطعوا المياه عن الخزانات التى تغذى أماكن الوضوء.

 

وأشارت الصحيفة أن الإمام سيد صادق على، الذى جاء إلى المسجد لإقامة الصلاة، فوجئ بقطع المياه عن خزانات المواضىء.

 

ووفقا للصحيفة، قال رئيس لجنة تاج محل سيد إبراهيم حسين، إن المسلمين يقيمون الصلوات منذ سنوات طويلة فى تاج محل، ولا يوجد سبب لمنعهم من ذلك.

 

وأضاف حسين أن العقليات المعادية للمسلمين فى كل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، تقف وراء القرار المذكور.

 

من جهته، قال مسؤول الآثار فى المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية، فاسانت سواران، إن الحظر يأتى تنفيذا لقرار قضائى، وأن المسجد سيكون مفتوحا فقط لصلوات الجمعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. احتفالات المسلمين فى الهند وباكستان بعيد الأضحى المبارك

مقتل مسلم فى الهند للاشتباه فى تهريبه أبقارا

آلاف المسلمين فى الهند وباكستان وسريلانكا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

الهند

الصلاة فى الهند

منع الصلاة فى الهند

المسلمين فى الهند

اخبار العالم




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة