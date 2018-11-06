منظمة هندية تحظر إقامة الصلوات الخمس فى أكرا شمال الهند

كتب أحمد علوى

أعلنت المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية أمس الإثنين، حظر إقامة الصلوات الخمس فى تاج محل بمدينة أكرا شمال الهند.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن المسئولين واعتبارا من مساء أمس، قطعوا المياه عن الخزانات التى تغذى أماكن الوضوء.

وأشارت الصحيفة أن الإمام سيد صادق على، الذى جاء إلى المسجد لإقامة الصلاة، فوجئ بقطع المياه عن خزانات المواضىء.

ووفقا للصحيفة، قال رئيس لجنة تاج محل سيد إبراهيم حسين، إن المسلمين يقيمون الصلوات منذ سنوات طويلة فى تاج محل، ولا يوجد سبب لمنعهم من ذلك.

وأضاف حسين أن العقليات المعادية للمسلمين فى كل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، تقف وراء القرار المذكور.

من جهته، قال مسؤول الآثار فى المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية، فاسانت سواران، إن الحظر يأتى تنفيذا لقرار قضائى، وأن المسجد سيكون مفتوحا فقط لصلوات الجمعة.